Fanpage.it - Desirèe Amato in tribunale con l’ex che ha ucciso sua madre e sua sorella: “Non voglio vederlo”

Leggi su Fanpage.it

Inizia oggi il processo per Christian Sodano, accusato di duplice omicidio per aver sparato alla mamma e alladell'ex fidanzata. L'imputato si è presentato in aula e la sopravvissuta ha chiesto di essere ascoltata in modalità protetta.