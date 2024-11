Decreto Fiscale la mossa | 2 per mille ai partiti anche senza la preferenza del contribuente Così raddoppia il finanziamento pubblico

Leggi su Open.online

Dal 2 allo 0,2 perndo in questo modo i finanziamenti ricevuti dai. È uno degli emendamenti delproposti dal governo e che sarà messa ai voti in commissione Bilancio in Senato. Tutto parte da Pd e Avs, che avevano chiesto di innalzare il tetto massimo dei finanziamenti da 25,1 a 28 milioni di euro annui. Il testo che verrà presentato, invece, attua una modifica radicale al meccanismo di assegnazione dei fondi alle forze politiche. “Ispirandosi” all’8 per, la maggioranza propone uno scatto dalle quote optate a tutte le quote dell’Irpef. Se prima nelle casse deipassava il 2 persolo dei contribuenti che esplicitavano il partito di destinazione (il resto era destinato alle casse dell’erario), ora gli schieramenti si spartirebbero lo 0,2 perdell’Irpef totale.