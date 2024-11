.com - Data & AI Democratization: verso un futuro tecnologico etico e inclusivo

Leggi su .com

Roma, 26 novembre 2024 – L’Associazione Italiana; Analytics (AIDA), operante come DAMA Italy, presenta, venerdì 29 novembre, la Convention Annuale 2024 dal titolo; AI: Una questione etica, sociale e tecnologica.L’evento, che si terrà a Roma, presso Villa Blanc – Luiss Business School, si propone di approfondire il dibattito sulle opportunità e i rischi derivanti dall’integrazione dell’Intelligenza Artificiale (AI) e della Generative AI (GenAI) nella società e nell’economia italiana e mondiale.L’incontro esplorerà la democratizzazione dei dati e dell’AI non solo come innovazioni tecnologiche, ma come sfide etiche e sociali. La disponibilità sempre maggiore di dati e strumenti di intelligenza artificiale se produce innegabilmente nuove opportunità, allo stesso tempo solleva interrogativi cruciali in termini di accessibilità e comprensione da parte degli utenti.