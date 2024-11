Avellinotoday.it - Dalla passione di Lucia alla creatività di Sara: la dolcezza femminile della Pasticceria Perullo

Leggi su Avellinotoday.it

A Montella, larappresenta da 25 anni un'oasi di genuinità e. Questa piccola realtà locale non è solo un richiamo per il palato, ma un invito a immergersi in una storia familiare, un universocapace di fondere con maestria laper i dolci con l'amore.