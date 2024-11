Riminitoday.it - Dal prossimo anno tutte le scuole di Santarcangelo entrano nel parco manutenzioni di Anthea

Leggi su Riminitoday.it

Si amplia ulteriormente la collaborazione tra l’Amministrazione comunale di: a partire dal 1° gennaio 2025, infatti, la manutenzione ordinaria diledella città entrerà a far parte dei servizi gestiti dalla società in house per conto del Comune. Si tratta di un.