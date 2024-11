Cronache | arriva il freddo iniziativa del Comune di Napoli per i clochard

Leggi su Ildenaro.it

«In previsione dell’ abbassamento delle temperature saranno adottate una serie di misure al fine di tutelare i soggetti più fragili presenti sul territorio deldi»: lo rende noto palazzo San Giacomo, con riferimento ai senza fissa dimora. Per potenziare l’attuale sistema di offerta sono stati allestiti, presso il Centro di Prima Accoglienza di via de Blasiis, 18 nuovi posti letto, oltre quelli ordinariamente disponibili. Per ogni ospite è previsto, inoltre un cestino. Gli ospiti privi di documento di riconoscimento saranno comunque accolti compilando una semplice dichiarazione contenente i propri dati. Presso lo spazio docce in via Tanucci 9 sono stati allestiti 20 posti letto. Gli ospiti potranno essere accolti nelle ore notturne ed inoltre usufruire quotidianamente del servizio docce.