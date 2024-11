Milleunadonna.it - Cristiana Dell’Anna, da "Gomorra" ad Argentero: "Se un maschio mi dice una cosa, faccio il contrario per principio"

Leggi su Milleunadonna.it

“Il pregiudizio oltre ad essere un tema del film (“La coda del diavolo” in onda su Sky a partire dal 25 novembre in cuiinterpreta la parte di una giornalista) è unache mi sta particolarmente a cuore per tanti motivi. La prima è che, al di là del lavoro fatto sul personaggio del.