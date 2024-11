Diredonna.it - Crema viso in menopausa: come scegliere il prodotto giusto per le tue esigenze

Per poter ridare giovinezza e compattezza alla pelle, è consigliabile utilizzare prodottispecifici,la.Vediamosceglierla e applicarla.I cambiamenti della pelle durante laLaarriva in un momento in cui la pelle diventa matura e inizia il processo d’invecchiamento cutaneo.La produzione di collagene ed elastina diminuisce e questo porta ad una generale perdita di tono ed elasticità. Per questo motivo, le rughe e i segni del tempo iniziano a farsi sempre più profondi e netti.Diminuisce anche la produzione di Acido Ialuronico e ciò comporta una disidratazione dei tessuti e un indebolimento della barriera idrolipidica che protegge la pelle, rendendola più vulnerabile agli attacchi esterni e interni.Larende irregolare anche la produzione di melanina ed è più frequente che si formino degli accumuli in alcune zone del, con la conseguente comparsa di macchie e discromie cutanee.