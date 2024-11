Ildifforme.it - Corvetto, notte di terrore dopo morte del 19enne: vandalismi e cariche della polizia

Leggi su Ildifforme.it

Quella appena passata è stata unadia Milano. Nei pressi di, un quartiere periferico del capoluogo lombardo, più di cento giovani sono scesi in piazza per protestare contro l’operato delle forze dell’ordine. La manifestazione violenta ha avuto luogo per ladelRamy Elgaml: il ragazzo è deceduto a causa .L'articolodidelproviene da Il Difforme.