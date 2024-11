Perugiatoday.it - Coppa Italia serie C, Perugia - Arezzo: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Leggi su Perugiatoday.it

Dopo soli cinque giorni torna l'appuntamento con il Derby dell'Etruria. Identitiche sono le squadre e la location, diversa è la competizione. Il match di domani varrà per gli ottavi di finale delladi categoria e si giocherà in gara unica. Il regolamento è molto semplice: in caso.