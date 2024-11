Cataniatoday.it - Coppa Italia Serie C, Catania-Trapani: tanti giovani tra le fila rossazzurre

Leggi su Cataniatoday.it

In vista della gara con il, in programma oggi alle 20.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per gli ottavi di finale dellaC 2024/2025, mister Toscano ha convocato ventisette calciatori, includendo undici under 19: il portiere Butano; i difensori Allegra, Sechi e.