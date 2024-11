Conte Grillo contro la libera espressione della comunità M5S

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “I seguaci diavevano già invitato a non votare. Il tentativo di boicottaggio già c’è stato, ma la maggioranza degli iscritti ha dimostrato di credere a quello che in passatoha sempre predicato, cioè il valoredemocrazia. E’ paradossale che si rimangi la regola dell’uno vale uno, per affermare la regola che c’è uno che vale più di tutti gli altri messi assieme”. Così il presidente del M5S, Giuseppe, in un’intervista al CorriereSera, in meruto alla richiesta di Beppedi ripetere il voto sulle modifiche statutarie. “Potremmo affidarci pure noi ai cavilli giuridici e avviare unnzioso perstare questa arbitraria ripetizione del voto, ma preferisco avviare da subito i passi necessari per richiamare la nostraal voto sulla rete e rimettere di nuovo a loro ladel voto democratico”, spiega