Lapresse.it - Consigliera comunale di Genova racconta in aula: “Io violentata a 12 anni”

“Avevo 12vivevo nel cuore dellabene, avevo 12quando sono statafisicamente e psicologicamente tra le mura di casa mia“. Lo ha detto durante il Consigliodioggi laFrancesca Ghio. “Un dirigente genovese, il vostro bravo ragazzo” dice ancora inConsiliare, “lui mi diceva di stare zitta e non dire niente a nessuno”. Laleggeva un foglio, tanto che inizialmente sembrava che stesse riportando la testimonianza di altri.Ghio definisce quanto accaduto “l’emblema del patriarcato”: “Nessuno mi ha mai chiesto perché ero diventata introversa all’improvviso” perché “questa società non ha tempo e non ha spazio per curarsi delle persone”. “Per un pezzo di vita mi sono rassegnata fino a credere che me la sono cercata, me la ero meritata – ha detto ancora lando di essersi “ferita fisicamente” – Non ho mai denunciato quell’uomo, non sapevo nemmeno cosa fosse una denuncia a 12”.