Tg24.sky.it - Como, morta mamma che ha rinunciato a cure oncologiche per dare alla luce la figlia

Leggi su Tg24.sky.it

Deborah Vanini, la 38enne che avevaalleper il cancro per salvare la sua bimba appena concepita. La donna, originaria di, aveva scoperto lo stesso giorno di essere incinta e di avere un tumore al quarto stadio. In un post pubblicato due mesi fa, rivelava di essere stata messa davanti“scelta più difficile al mondo per un genitore, decidere per la vita o meno dei propri figli”.