Fanpage.it - Come possono cambiare le regole del due per mille, più soldi ai partiti dal 2026: chi ci guadagna

Leggi su Fanpage.it

Si va verso un cambiamento per il due per: aipotrebbero essere dati anche idi chi non ha scelto una forza politica da sostenere. La somma potrebbe passare da circa 25 a oltre 40 milioni di euro. La novità arriva con due emendamenti al decreto fiscale, proposti da Pd e Avs ma modificati profondamente dal governo Meloni.