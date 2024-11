Romatoday.it - Clownterapia nelle scuole del municipio XIV, Chinni (M5S): "Miglioriamo il benessere dei bambini"

Leggi su Romatoday.it

Un progetto pilota didel quattordicesimo(adesso) e poi in tutta Roma e non solo. Questo è lo stimolo e la proposta partita da Sandro, consigliere del Movimento 5 Stelle nelXIV, trasformato in atto già protocollato che sarà discusso nel.