Romadailynews.it - Cina-Singapore: parco industriale Suzhou, siglati 26 progetti di investimento

Nanchino, 26 nov – (Xinhua) – Un totale di 26di cooperazione in materia di investimenti trasono stati firmati ieri in uno dei principali parchi industriali cinesi nella citta’ di, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. I, che abbracciano settori come la biofarmaceutica, l’innovazione collaborativa e l’economia digitale, sono stati raggiunti durante il Forum sugli investimentitenutosi neldi, che e’ stato il primo progetto di cooperazione intergovernativa tra i due Paesi. Iincludono il China-Sustainable Estate Joint Innovation Workshop e la creazione di nuove sedi e centri operativi all’estero da parte di imprese cinesi a. Fondato nel 1994 e sede di oltre 400 imprese singaporiane, ildie’ stato testimone dello sviluppo di una piu’ stretta cooperazione tra le due parti.