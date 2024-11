Romadailynews.it - Cina: amplia supporto multilingue per linea telefonica di servizi immigrazione

Pechino, 26 nov – (Xinhua) – La12367 per ididell’Amministrazione nazionale cinese per l’e’ statata con l’aggiunta dellinguistico in russo, giapponese e coreano a partire da oggi 26 novembre, oltre aigia’ esistenti in cinese e inglese, ha dichiarato oggi l’amministrazione. I chiamanti della, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, possono selezionare la lingua preferita attraverso il sistema di navigazione vocale. Lafunziona come centro di assistenza clienti integrato che gestisce le richieste, i suggerimenti e le segnalazioni di attivita’ illegali relative all’amministrazione dell’. Inaugurata nell’aprile 2021, la piattaforma diha gestito oltre 14 milioni di richieste da parte di utenti nazionali e internazionali in 156 Paesi e regioni entro la fine di ottobre 2024.