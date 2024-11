Quotidiano.net - Cina a Trump, 'nessuno vincerà una guerra commerciale'

unao unatariffaria" tra Usa e. Lo ha affermato in una nota il portavoce dell'ambasciata cinese a Washington Liu Pengyu, su quanto minacciato dal presidente eletto americano Donaldin merito all'imposizione di ulteriori dazi al 10% su tutto l'import made in China quando si insedierà il 20 gennaio 2025. "Laritiene che la cooperazione economica e" bilaterale sia "reciprocamente vantaggiosa", ha aggiunto Liu.ha affermato che i dazi sarebbero rimasti finché lanon avesse fermato il flusso di droghe illegali, in particolare il Fentanyl, verso gli Usa. Il Canada è "essenziale per l'approvvigionamento energetico" degli Stati Uniti ha invece dichiarato il vice primo ministro canadese Chrystia Freeland dopo che Donaldha annunciato l'intenzione di imporre tasse doganali del 25% al suo vicino settentrionale nel suo primo giorno da presidente.