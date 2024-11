Davidemaggio.it - Chissà chi è ci riprova in prima serata

Vi abbiamo anticipato della decisione di Warner Bros. Discovery di terminaredel previsto l’avventura di Amadeus conChi è nell’access prime time del Nove, dove tornerà Cash or Trash. Ma il game, ex Soliti Ignoti su Rai 1, avrà una seconda chance a gennaio 2025 inchi è è uno dei format più longevi e solidi della tv mondiale e già dal suo arrivo sul nostro canale si era pensato a speciali di, scelta già intrapresa in passato con grande successo. Il nostro pubblico si aspetta di vedere Amadeus in prime time sul Nove, dopo lo straordinario successo de La Corridadichiara Laura Carafoli (SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia for Warner Bros. Discovery).Amadeus eChi è sono un’accoppiata indissolubile .