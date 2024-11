Metropolitanmagazine.it - Chi è Angela Burgos, il nuovo amore per Mauro Icardi sarebbe anche il suo avvocato divorzista

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Secondo le voci il calciatoresembrerebbe coinvolto da undopo la separazione da Wanda Nara, ora legata sentimentalmente al rapper argentino L-Gante. Attualmente fermo per un infortunio,potrebbe aver trovato piacevoli distrazioni fuori dal campo, e la scintilla sembra scattata proprio con una donna che ha avuto una parte importante nelle complesse vicende legali della separazione: l’avvocata.Secondo il giornalista argentino Luis Bremer, tra l’ex bomber del PSG e, avvocata di 35 anni specializzata in diritto penale,scoccata la scintilla. Stando alle dichiarazioni di Bremer, i due siro conosciuti inizialmente per questioni legali: “La prima volta che si incontrarono andarono in un bar. di pomeriggio. È stata lei a dire ache in nessun caso avrebbe dovuto presentarsi in udienza davanti a un’insinuazione o a un caso di presunta violenza di genere.