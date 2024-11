Universalmovies.it - Charlize Theron nel cast all stars del film di Christopher Nolan

è entrata a far parte delalldel nuovoscritto e diretto da.Il the Hollywood Reporter ha riferito che l’attrice premio Oscar ha ottenuto un ruolo da co-protagonista nelsenza titolo diche sarà distribuito sotto il marchio Universal Pictures. Nessun dettaglio sul ruolo dellaè stato rivelato. Secondo un ultimo report, inoltre, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway e Robert Pattinson (ultimo in ordine di tempo) reciteranno nelcon un ruolo da protagonisti, mentre Lupita Nyong’o e Zendaya avranno ruoli secondari.Come anticipato, la trama – ma anche soltanto il titolo – del nuovodiè tenta sotto chiave dallo stesso regista, e questo nonostante le tante supposizioni fatte nel corso delle ultime settimane.