Romatoday.it - Centocelle via le lamiere nell'area degli ex autodemolitori. All’orizzonte torna a vedersi il parco archeologico

Leggi su Romatoday.it

Ci sono ruspe in azione a. Sono state chiamate per eliminare le barriere che impedivano l’accesso al futurodi. In altre parole, hanno avviato la demolizione delleche delimitavano le attività di buona parte“sfasciacarrozze” presenti.