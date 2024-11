Cataniatoday.it - Catania segreta e la macchina del tempo

Leggi su Cataniatoday.it

A grande richiesta Sicilia Gaia ripropone un itinerario insolito che vi farà conoscere il cuore di, come non avete mai fatto prima. Percorrerete il centro storico della città, addentrandovi in vicoli, cortili e siti archeologici segreti.Attraverserete i quartieri più pittoreschi ed.