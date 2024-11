Spazionapoli.it - Cassano ricorda Maradona in lacrime: il racconto è da brividi

Diego Armandoe si commuove: ildurante la diretta di “Viva el Futbol” è da.La giornata di ieri è stata una giornata molto delicata per tutti i tifosi e tutti gli appassionati di calcio: ieri quattro anni fa, scompariva infatti Diego Armando. Tante le commemorazioni che ci sono state sparse per la città di Napoli, in primis ai suoi murales. Anche fuori allo Stadio che proprio quattro anni fa cambiava nome per omaggiarlo, si sono avvicendati tanti tifosi che hanno dedicato una fiaccolata in suo onore. Tanti anche i supporters argentini presenti in città per questi eventi.La figura del Pibe de Oro ha però un carattere universale: discorsi e commemorazioni si sono così viste davvero in tutto il mondo per lui. Non poteva mancare un ricordo anche nel corso della trasmissione Viva El Futbol, con Nicola Ventola, Antonioe Lele Adani.