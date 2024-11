Fanpage.it - Caso Unicredit-Bpm, cosa succede ai correntisti dopo l’offerta e perché il governo Meloni si è opposto

Leggi su Fanpage.it

ha offerto circa 10 miliardi di euro - in azioni - a Banco Bpm per acquisirlo. La seconda banca più grande in Italia, così, comprerebbe la quarta formando uno dei poli più grandi in Europa. Fanpage.it ha chiesto a due economisti di spiegarepuò cambiare per i clienti (quasi sicuramente nulla), ela notizia ha causato una reazione dura del