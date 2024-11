Lapresse.it - Caso Cecchettin, oggi in aula parla la difesa di Turetta

Dopo la richiesta dell’ergastolo,inè il turno delladi Filippo, reo confesso della morte della ex fidanzata Giulia, uccisa l’11 novembre 2023. Gli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviero proveranno a evitare la pena massima per il loro assistito, detenuto nel carcere di Montorio, a Verona.deve rispondere dell’accusa di omicidio volontario aggravato premeditazione, crudeltà, efferatezza, di sequestro di persona, di occultamento di cadavere e di stalking. Nell’udienza di ieri, davanti alla Corte d’Assise di Venezia, il pm Andrea Petroni hato di “premeditazione certa, dadi scuola”. “Nell’interrogatorio del primo dicembre 2023 e nell’esame dell’imputato inlo scorso 25 ottobre, ho avuto la spiacevole sensazione di essere stato preso in giro”, ha detto ieri inPetroni, prima di chiedere per l’imputato il massimo della pena.