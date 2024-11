Cesenatoday.it - Casa, fondo regionale per l’affitto: in arrivo oltre 400mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà

Leggi su Cesenatoday.it

Dieci milioni diper sostenere leinnel far fronte alle spese per, erogando un contributo fino a un massimo di 2mila, un dato in crescita rispetto ai 1.500previsti dal precedente bando. A tanto ammontano le risorse delper