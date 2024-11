Inter-news.it - Cartellini Inter, dopo Verona anche un altro: salgono a 19 (+4)

Inun solo ammonito tra le fila dell’, perinedito, perché si tratta del primo in stagione per il giocatore in questione: ossia Marko Arnautovic. Ecco la situazionein casale ultime decisioni del Giudice Sportivo.TREDICI GIORNATE DI SERIE A 2024-25DIFFIDATI– LISTASERIE A 2024-2025Denzel Dumfries 3 ammonizioniBenjamin Pavard 3 ammonizioniKristjan Asllani 2 ammonizioniHenrikh Mkhitaryan 2 ammonizioneHakan Calhanoglu 1 ammonizioneFederico Dimarco 1 ammonizioneJoaquin Correa 1 ammonizioneAlessandro Bastoni 1 ammonizioneMatteo Darmian 1 ammonizioneNicolò Barella 1 ammonizioneDavide Frattesi 1 ammonizioneYann Bisseck 1 ammonizioneMarko Arnautovic 1 ammonizioneSimone Inzaghi 4 ammonizioni (diffidato)In grassetto i giocatori ammoniti nell’ultima partita, in grassetto e corsivo quelli espulsi.