Oasport.it - Canottaggio, cambia la direzione tecnica dell’Italia: arriva il guru che ha reso grande la Romania

Leggi su Oasport.it

Davide Tizzano è stato eletto Presidente della Federazione, riuscendo ad avere la meglio nel serratissimo duello con Giuseppe Abbagnale (52,04% contro 47,58% il responso delle urne). C’è dunque stato un cambio al vertice: il Campione Olimpico di Los Angeles 1984 e Seoul 1988 esce di scena dopo essere stato numero 1 dal 2012 e subentra un altro bi campione olimpico (nel quattro di coppia a Seoul e nel doppio ad Atlanta 1996).Il nuovo Presidente ha già annunciato ufficialmente che ci sarà un cambio nel ruolo di Direttore Tecnico: al posto di Franco Cattaneo subentrerà Antonio Colamonici, che negli ultimi otto anni è stato il DT della. Si tratta di una novità di enorme peso per il remo tricolore, che sarà ora guidato da un vero e proprio, recentemente incoronato come allenatore dell’anno dalla Federazione Internazionale (World Rowing gli ha assegnato il premio di “coach of the year” un paio di settimane fa).