Calcio femminile le convocate dell’Italia per l’ultimo match della stagione | assente Girelli

È cominciato oggi a Covercianoraduno dell’anno per la Nazionale italiana di, che si prepara in vista dell’amichevole di lusso contro la Germania in programma a Bochum lunedì 2 dicembre alle ore 20.30 (diretta tv su Rai Sport). Per le Azzurre si tratta delimpegno, in attesa del sorteggio previsto il 16 dicembre che stabilirà la composizione del girone nella fase finale degli Europei 2025.“Dobbiamo portare avanti la nostra identità di gioco, la ricercasuperiorità e il fatto di accettare di difendere anche in parità numerica. Dobbiamo cercare di avere il controllopartita. Di momenti da ricordare di quest’anno ce ne sono tantissimi. Abbiamo chiuso ogni raduno con un pizzico di nostalgia, perché stavamo costruendo qualcosa di unico e non volevamo perdere quegli attimi“, ha dichiarato Andrea Soncin nella conferenza stampa odierna.