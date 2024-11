Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. La Leon strapazza la capolista Mapello

Parlare di campionato riaperto forse è ancora presto. Ma l’autorità con cui laha schiantato lalascia intendere quanto ancora abbia da dire il girone B difin qui comandato dal. Che però alStadium ha mostrato le sue prime crepe evidenziate dallo strapotere dellavittoriosa 5-2 ma già padrona delle operazioni all’intervallo chiuso avanti 3-0. A inizio ripresa ilaveva accorciato le distanze, ma una volta rimasto in 10 nulla ha potuto contro Vassallo (autore di una doppietta nel primo tempo) & C. Nel dopo-partita Riccardo Ghidelli, che sostituiva in panchina lo squalificato Joelson ha ribadito l’intenzione del club di vincere il campionato. Non ne ha approfittato la Fucina che senza Picci non riesce a scardinare il fortino della Manara nel giorno dell’inaugurazione del nuovo stadio.