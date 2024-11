Sbircialanotizia.it - Calabresi (Gemelli): “Nel Parkinson importante approccio olistico”

Leggi su Sbircialanotizia.it

il neurologo, ‘attività fisica e interazione sociale ma anche danza arte e musica migliorano qualità di vita’ “L'al paziente con malattia dideve essere. Non c’è solo la pillola: intorno a questa pillola ci deve essere qualcuno che integra, che facilita l'interazione del paziente con l'ambiente circostante, occupandolo in terapie che” non .