Salernotoday.it - Caggiano: al via i lavori del ponte Massavetere, sulla dorsale Aulettese

Leggi su Salernotoday.it

A partire da domani mattina, mercoledì 27 novembre, lungo la strada statale 19TER “”, prenderà il via la cantierizzazione in corrispondenza del’, a. In particolare, per l’esecuzione delle attività di sollevamento degli impalcati dell’opera – necessarie.