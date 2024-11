Genovatoday.it - Botti di Capodanno, feriti e animali spaventati: a Genova tornano i divieti

Leggi su Genovatoday.it

Tornerà anche quest'anno al'ordinanza con irelativi aidisulle aree pubbliche, e il Comune sta lavorando per far sì che la polizia locale possa essere più tempestiva nei controlli e negli interventi: a ufficializzarlo, in consiglio comunale, l'assessore alla.