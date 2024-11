Lapresse.it - Borrell: “Non ci sono scuse per non attuare il cessate il fuoco in Libano”

“Non ciper nonililin”. Lo ha detto Josep, l’Alto rappresentante per la Politica estera dell’Ue, in un punto stampa a margine del G7 di Fiuggi-Anagni. “Ci4mila vittime civili e il Sud è stato completamente distrutto – ha aggiunto – basta combattimenti, basta altre richieste . Spero che il governo Netanyahu accetti la proposta”.su decisione Cpi su NetanyahuIn merito al mandato di arresto emesso dalla Cpi nei confronti del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, “sappiamo che gli Usasu posizioni diverse perché non hanno firmato la Convenzione di Roma. Ma tutti i Paesi dell’Ue l’hanno fatto e non è una cosa che si può scegliere. Non è una cosa che ‘piace o non piace’, è un obbligo“, ha aggiunto. “Non si può applaudire quando la Corte va contro Putin e rimanere in silenzio quando va contro Netanyahu – ha sottolineato- si tratta di un esempio di quel due pesi e due misure che tanto critichiamo”.