Bonan | Dico un paradosso Taremi meglio titolare! Ecco perché

ha parlato di Mehdi, che stasera dovrebbe giocare dall’inizio con Lautaro Martinez. Il giornalista analizza l’iraniano.CASO– Alessandro, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha commentato la possibile formazione dell’Inter contro il Lipsia e al contempo si è espresso sull’impiego dell’attaccante iraniano: «Per le italiane sono ottimista per tutte, tranne per il Bologna. Turnover Inter? Sembra comunque quella. Quando Inzaghi cambia mi convince sempre tanto,molti panchinari sono all’altezza dei titolari. Iolo vedo piùche panchinaro. Veramente un giocatore che non ha le caratteristiche giuste per cambiare la partita dalla panchina; invece, è molto intelligente tatticamente per essere importante dall’inizio. Ma non è quello che ha il dribbling e quindi quando la partita si incarta un po’ ci vuole un giocatore del genere, vediamo se Inzaghi lo ha ritrovato in Correa».