Bologna-Lille Italiano in conferenza stampa | orario tv e streaming

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, la diretta tv e lodelladi Vincenzo, alla vigilia della sfida valida per la quinta giornata della nuova Champions League 2024/25 tra. Reduci dal netto ko dell’Olimpico contro la Lazio, i rossoblù devono rialzare la testa nella massima competizione europea, dove non hanno ancora trovato la rete e sono fermi a un solo punto in classifica. Contro la formazione francese però non sarà affatto semplice: les Dogues infatti hanno fermato sul pari la Juventus nell’ultima giornata, e prima ancora si sono presi lo scalpo delle due formazioni di Madrid, Real e Atletico, e dunque arriveranno al Dall’Ara agguerriti e con l’obiettivo di fare punti per proseguire la rincorsa verso la qualificazione.