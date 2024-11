Bologna-Lilla come vederla in tv? Canale data e orario Champions League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Alle 21:00 di martedì 26 novembre ilsfiderà ilin occasione della quinta giornata della fase campionato di. Un solo punto ma soprattutto zero gol finora per la squadra di Vincenzo Italiano, che deve sbloccarsi e proverà a farlo davanti ai propri tifosi. La qualificazione non è ancora compromessa, ma per alimentare le speranze è fondamentale vincere gare questa. Guai però a sottovalutare i francesi del Lille, capaci di fermare la Juventus sull’1-1 ma soprattutto di sconfiggere le due di Madrid, Real e Atletico. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e sarà possibile seguirla anche in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle possibili scelte di formazione di Italiano e nel post gara vi offrirà le pagelle e le parole dei protagonisti.