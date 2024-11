Feedpress.me - Blitz di Unicredit su Bpm. Giorgetti: 'Non è concordato', Salvini contro

Leggi su Feedpress.me

Nuovo colpo a sorpresa da parte diche mette nel mirino Banco Bpm e punta a diventare la terza banca nel panorama europeo e a consolidarsi in Italia con sinergie per 1,2 miliardi di euro. Unche trova freddi il ministro dell'economia Giancarloe il vice premier e ministro ai trasporti e alle Infrastrutture, Matteoche non nascondano la loro irritazione . Fonti di.