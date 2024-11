Vanityfair.it - Biorivitalizzazione: 20 domande sulla tecnica estetica con aghi e senza. Tutte le risposte che cerchi

È una procedura di medicinache non ha lo scopo di “riempire” come un filler, ma si stimola la pelle a trattenere idratazione e a mantenersi giovane e vitale. E poi, lanon viene fatta solo con gli, ma una dermatologa italiana ha brevettato l’alternativa che non li utilizza. L’abbiamo intervistata, per capire quali sono le differenze