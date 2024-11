Quotidiano.net - Biden, 'nei prossimi giorni nuovo piano per tregua a Gaza'

Neigli Stati Uniti "lanceranno una nuova iniziativa insieme a Turchia, Egitto, Qatar, Israele e altri Paesi per raggiungere il cessate il fuoco ae la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas". Lo ha annunciato JoeallaBianca. Ladi oggi, ha detto il presidente, "ci avvicina alla realizzazione di un'agenda permanente che ho spinto per la regione durante tutta la mia presidenza, una visione per il futuro del Medio Oriente".