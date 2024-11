Ilgiorno.it - Bibliobebè, grande successo. Incontro per genitori e neonati

La nascita di una nuova vita è sempre momento di gioia pere l’intera comunità. Sabato l’amministrazione comunale ha invitato in biblioteca idi 109 bambini nati nel 2024 per undi lettura, animazioni e canti dedicati ai bambini da 0 a 12 mesi. L’iniziativa mirava alla conoscenza dello spaziomesso a disposizione in biblioteca per i più piccini e i loro, dove è possibile prendere parte al progetto Nati per leggere. Quaranta le coppie diche si sono presentate, a fare gli onori di casa l’assessore Antonio Capece cha ha consegnato loro un libro di storie raccontate attraverso suoni e colori. S.D.