Iodonna.it - Bea e Sarah uniscono pop inglese e italiano in ‘Safety net’

Milano, 26 nov. (askanews) – Giovanissime, ironiche e determinate Bea And Her Business eToscano insieme nel singolo ‘Safety net’. La nuova principessa del pop britannico unisce la sua voce a quella della vincitrice di Amici, una delle giovani rivelazioni più promettenti della nostra scena pop. Una collaborazione nata via social.“ha sentito ‘Safety net’ su tic toc e mi ha scritto su Instagram che le era piaciuto molto e che desiderava fare qualcosa insieme. Ho sempre sognato di fare un brano ine le ho proposto di fare una versione di Safety net insieme.“E’ bellissimo che abbiamo mescolato questi due mondi mantenendo questo messaggio universale in un modo ironico”. Le due ragazze sono state capaci di unirsi perfettamente musicalmente e di parlare direttamente al proprio pubblico.