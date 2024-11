Ilrestodelcarlino.it - Banca salva 60enne dalla truffa: stavano sparendo 20mila euro dal conto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 26 novembre 2024 – Gli aveva chiesto 3 bonifici in poco più di venti minuti per oltre. Si era presentato al telefono come un addetto al servizio di sicurezzaria. Gli aveva detto che era necessario fare questi bonifici "di prova" per non correre rischi. E lui, unpesarese, aveva abboccato. Per fortuna la sua, quella vera, si è accorta di movimenti strani sul suoe ha tempestivamente bloccato le operazioni. E’ l’ennesimatelefonica, in questo caso rimasta solo un tentativo, di cui si è discusso ieri mattina dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Pesaro. L’imputato, un 40enne foggiano, è stato condannato a 5 mesi di carcere e al pagamento di una multa da 100. Il difensore, tuttavia, ha chiesto e ottenuto dal giudice la sostituzione della pena con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità verso la Caritas.