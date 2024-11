Europa.today.it - Ballando, Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sulla cacciata di Angelo Madonia

Leggi su Europa.today.it

Per la prima volta nella storia dicon le Stelle un ballerino professionista è stato mandato via. La decisione di escluderedal programma di Milly Carlucci è stata comunicata ieri, dalla produzione e dalla Rai, 25 novembre. Un giorno che il danzatore non si dimenticherà.