Metropolitanmagazine.it - “Ballando con le stelle”, annunciato il nuovo (ed amatissimo) maestro al fianco di Federica Pellegrini

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Con Lecambiamento in vista per: a seguito di quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli, ci sarà une celebre volto del programma condotto da Milly Carlucci.Durante l’ultima puntata dello show del sabato sera di Raiuno, si è accesa una discussione tra il partner sul danceflor della divina del nuoto, Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli. La giurata e blogger al termine dell’esibizione della coppia ha esordito nel suo intervento: “Sarà una coincidenza, ma stasera è uscita Sonia Bruganelli (compagna di Madonia) ed è nata la coppia-Madonia”. Il ballerino siciliano non ha apprezzato la frase pronunciata dalla Lucarelli alla quale ha risposto: “Non è una coincidenza, ma il frutto di un lavoro ed è una connessione armonica di natura professionale.