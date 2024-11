Casertanews.it - Asl e Arpac a favore del biodigestore: "Precedente pericoloso, pareri da impugnare"

Una situazione ambientale "peggiorata" per la presenza di "nuovi insediamenti e ampliamenti di aziende insalubri" nell'area industriale di Gricignano d'Aversa. Lo ribadisce il Comitato "No", a margine della conferenza dei servizi con esito negativo per la realizzazione dell'impianto.