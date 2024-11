Ilfogliettone.it - Arriva “Oceania 2”, Vaiana in un oceano che unisce i popoli

Leggi su Ilfogliettone.it

Il primo film è stato un fenomeno in tutto il mondo, ha incassato più di 600 milioni di dollari, e il 27 novembrenei cinema "2", che riprende la storia e le avventure di. Nel film d'animazione Disney diretto da Dave G. Derrick Jr. questa volta l'eroina deve affrontare gli oceani in cerca di un'isola che sia in grado di riunire tutti idel mare.E capisce che i risultati più importanti si raggiungono insieme agli altri, come ha spiegato il regista: "Siamo più forti insieme che da soli. Possiamo andare più lontano insieme che da soli. "cerca gli altri, lei capisce che l'non ci divide ma ci. Ma chi? E dove sono gli altri? E poi c'è la chiamata degli antenati ad andare in un luogo così lontano che i cieli sono diversi. Per me è incredibile pensare che ci sono degli altri cieli".