Arriva il 'mangiavetro': sbriciolerà tutti gli oggetti

Giovedì 28 novembre alle ore 10 in largo San Sebastiano a Caserta è prevista l’inaugurazione di “Sbriciola”, un sistemainnovativo capace di trasformare in sabbia di vetroi contenitori in esso inseriti. La macchina è stata realizzata e brevettata dalla società “Eco Sistem S.